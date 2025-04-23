Сотни тысяч латвийцев выбрали неподходящие пенсионные планы и не дают своим деньгам заработать

Он подчеркнул, что молодым людям, которым до пенсии остается 20-30-40 лет, выгоднее выбирать более активные планы, чтобы их накопления росли быстрее инфляции. В то же время тем, кто выходит на пенсию через год или меньше, важно перейти на консервативные стратегии, которые менее подвержены рыночным колебаниям: «Если мы говорим о людях предпенсионного возраста, у которых выход на пенсию запланирован через полгода, максимум через год, очень важно, чтобы они находились в планах с консервативной инвестиционной политикой. Они подвержены куда меньшим колебаниям».