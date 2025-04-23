Сотни тысяч латвийцев выбрали неподходящие пенсионные планы и не дают своим деньгам заработать
Выбор второго пенсионного уровня должен соответствовать возрасту вкладчика. Однако в Латвии сотни тысяч людей "сидят" на слишком консервативных или, наоборот, слишком активных пенсионных планах, что может привести к потере потенциального дохода.
Председатель правления Общества по управлению инвестициями VAIRO Илья Арефьев в передаче «Открытый разговор» на Латвийском радио 4 объяснил: «Сама пенсионная система задумана для того, чтобы люди при выходе на пенсию получили достойный капитал, на который они могут продолжить достаточно хорошо жить. Если человек находится в подходящем пенсионном плане и если сегодня у его плана доходность минус 10% или плюс 20%, это всего лишь статистические показатели. Главное — чтобы на протяжении 20, 30 или 40 лет средняя доходность плана существенно превысила инфляцию».
Он подчеркнул, что молодым людям, которым до пенсии остается 20-30-40 лет, выгоднее выбирать более активные планы, чтобы их накопления росли быстрее инфляции. В то же время тем, кто выходит на пенсию через год или меньше, важно перейти на консервативные стратегии, которые менее подвержены рыночным колебаниям: «Если мы говорим о людях предпенсионного возраста, у которых выход на пенсию запланирован через полгода, максимум через год, очень важно, чтобы они находились в планах с консервативной инвестиционной политикой. Они подвержены куда меньшим колебаниям».
Хотя число людей, которые перед пенсией остались в агрессивных планах, не превышает десятки тысяч, гораздо больше молодых вкладчиков держат деньги в слишком консервативных планах, не получая необходимый доход. «Когда человек относительно молод, ему 20-30-40 лет до пенсии, а он находится в слишком консервативном плане, он не заработает. Вот таких у нас людей много, почти полмиллиона».
Эксперты советуют латвийцам регулярно проверять свой пенсионный план, анализировать его доходность на долгосрочной перспективе и выбирать стратегию, которая позволит накоплениям расти быстрее инфляции, сообщает LSM+.