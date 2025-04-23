Уникальный процесс: в США у компании Google пытаются отобрать веб-браузер Chrome
В Вашингтоне открылись слушания, на которых Минюст США призвал решением суда обязать компанию Google продать свой веб-браузер Chrome.
Как сообщает DW, Минюст США также требует расторжения соглашений, по которым поисковик Google Chrome является изначально установленным на смартфонах и компьютерах, и считает необходимым, чтобы конкуренты могли получить равный доступ к данным.
В 2024 году судья окружного суда округа Колумбия постановил, что Google не только обладает несправедливым преимуществом на рынке онлайн-поисковиков и связанной с этим рекламы, но и тратит миллиарды долларов на защиту своей монополии. Так, в 2021 году компания Google заплатила 26,3 млрд долларов другим фирмам за то, чтобы ее поисковая система по умолчанию устанавливалась в веб-браузерах и мобильных телефонах, рассказал ранее топ-менеджер компании Прабхакара Рагхавана во время антимонопольного процесса между Минюстом США и Google.
Это дело считается "процессом десятилетия", поскольку американские регуляторы впервые за долгое время обвиняют компанию в создании незаконной монополии и пытаются добиться конкретных последствий.