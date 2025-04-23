Уникальный процесс: в США у компании Google пытаются отобрать веб-браузер Chrome

В 2024 году судья окружного суда округа Колумбия постановил, что Google не только обладает несправедливым преимуществом на рынке онлайн-поисковиков и связанной с этим рекламы, но и тратит миллиарды долларов на защиту своей монополии. Так, в 2021 году компания Google заплатила 26,3 млрд долларов другим фирмам за то, чтобы ее поисковая система по умолчанию устанавливалась в веб-браузерах и мобильных телефонах, рассказал ранее топ-менеджер компании Прабхакара Рагхавана во время антимонопольного процесса между Минюстом США и Google.