В Риге утром и в течение дня временами будут дожди.
В Латвии
Сегодня 18:10
Во вторник в Латвии местами возможны сильные ливни и даже грозы
Во вторник облачность увеличится, и в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Днем облачность увеличится, и небо будет проясняться лишь временами. Во многих районах ожидаются кратковременные дожди, местами — сильные ливни и даже грозы. Будет дуть слабый ветер, но во время грозы он может усилиться порывами. На побережье погода будет прохладной: в большинстве мест воздух прогреется до +11...+16°, а самую теплую погоду прогнозируют в юго-восточных районах страны, где температура поднимется до +20...+23°.
В Риге утром и в течение дня временами будут дожди. Солнце лишь изредка будет проглядывать сквозь облака. Ожидается слабый ветер, температура воздуха составит +12...+14°, а в северной части города будет на несколько градусов прохладнее.