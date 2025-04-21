Во вторник в Латвии местами возможны сильные ливни и даже грозы

Днем облачность увеличится, и небо будет проясняться лишь временами. Во многих районах ожидаются кратковременные дожди, местами — сильные ливни и даже грозы. Будет дуть слабый ветер, но во время грозы он может усилиться порывами. На побережье погода будет прохладной: в большинстве мест воздух прогреется до +11...+16°, а самую теплую погоду прогнозируют в юго-восточных районах страны, где температура поднимется до +20...+23°.