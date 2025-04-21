Латвийский социолог предупреждает о "шестой колонне" - эти люди опаснее, чем агенты Кремля

По его мнению, призывы премьер-министра Эвики Силини может и не достигнут нужного отклика, и он сомневается, что такую мобилизующую роль сможет выполнить президент Эдгар Ринкевич. «Кто бы это мог быть — сказать трудно, но в обществе чувствуется усталость от войны», — признал социолог. «Есть те, кто молчит, и есть такие, кого вдохновляет Дональд Трамп, заставляя думать, что с Россией все не так уж плохо. Однако прагматичный подход НАТО и прагматизм его руководства могут быть опасны для Латвии».