Латвийский социолог предупреждает о "шестой колонне" - эти люди опаснее, чем агенты Кремля
В обществе наблюдается новая тенденция — все больше молодых людей выбирают участие в политике, однако мотивацией для такого выбора является не идеализм или патриотизм, а расчет и стремление к личной выгоде, пояснил в передаче TV24 "Nedēļa. Post scriptum" социолог и руководитель исследовательского центра Latvijas Fakti Айгар Фрейманис.
«Появилось поколение, которое смотрит на политику глазами алчности. Это возможность сделать карьеру, заработать деньги и получить влияние — такая себе легкость “кафе латте”: войти в политику и начать наслаждаться привилегиями», — сказал Фрейманис, добавив, что его слова сказаны с долей иронии, но в то же время отражают реальность.
Общество устало, но не хватает лидеров, которым можно доверять
Анализируя отношение латвийского общества к политикам и госуправлению, Фрейманис отметил, что латвийцы в сложных ситуациях способны к мобилизации и дисциплине, но очень важно, кто именно обращается к людям.
По его мнению, призывы премьер-министра Эвики Силини может и не достигнут нужного отклика, и он сомневается, что такую мобилизующую роль сможет выполнить президент Эдгар Ринкевич. «Кто бы это мог быть — сказать трудно, но в обществе чувствуется усталость от войны», — признал социолог. «Есть те, кто молчит, и есть такие, кого вдохновляет Дональд Трамп, заставляя думать, что с Россией все не так уж плохо. Однако прагматичный подход НАТО и прагматизм его руководства могут быть опасны для Латвии».
«Шестая колонна» — тихие приспособленцы, угрожающие государству
Фрейманис в передаче также высказался о новом явлении в информационном и общественном пространстве Латвии, которое он называет «шестой колонной». Если раньше говорили о влиянии России через ее агентов — так называемую «пятую колонну», то новая тенденция, по его словам, еще опаснее. «Шестая колонна — это люди, работающие в государственных структурах, в медиа, они повсюду. У них настолько тонкий слой государственной идентичности, что они будут готовы приспособиться к любой власти», — пояснил Фрейманис.
Он привел гипотетический пример: если бы в Ригу вошли российские танки, и новый комендант приказал бы всем продолжать работать, эти люди подчинились бы без возражений, оправдываясь обязанностью перед обществом. «И тогда медленно, по капле начнется приспособление. Как у вареного рака — был коричневым, стал красным», — резко подытожил социолог.