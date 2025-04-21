Не верим, не надеемся, не ждем: общество Латвии теряет уверенность в завтрашнем дне

В прошлом году 60,8% полностью или скорее соглашались с утверждением, что смотрят в будущее с надеждой и энтузиазмом. В 2023 году так ответили 64,2% жителей Латвии. По сравнению с результатами опроса 2023 года, по-прежнему большинство респондентов — 73,6% — заявляют, что Латвия — это их дом, и они не планируют ее покидать.