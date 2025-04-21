Не верим, не надеемся, не ждем: общество Латвии теряет уверенность в завтрашнем дне
Латвийское общество за последний год стало более пессимистичным в отношении будущего, свидетельствует опрос, заказанный Государственной канцелярией, в контексте устойчивости латвийского общества на фоне войны России в Украине.
В прошлом году 60,8% полностью или скорее соглашались с утверждением, что смотрят в будущее с надеждой и энтузиазмом. В 2023 году так ответили 64,2% жителей Латвии. По сравнению с результатами опроса 2023 года, по-прежнему большинство респондентов — 73,6% — заявляют, что Латвия — это их дом, и они не планируют ее покидать.
Исследование показывает, что мнения респондентов о силах государственной безопасности и обороны Латвии и их способности защищать население в кризисных ситуациях разделились: 31,3% доверяют и полагаются на эти силы, тогда как 39,7% — не доверяют.
Более половины респондентов — 59,6% — не согласны с утверждением, что правительство принимает правильные решения в кризисных ситуациях. 57,8% населения Латвии не поддерживают решения правительства и премьер-министра во время общенациональных кризисов. А 58,5% респондентов не верят в способность латвийского правительства успешно справляться с масштабным кризисом.
В опросе 67,4% респондентов заявили, что статус гражданина Латвии является важной частью их идентичности. По сравнению с 2023 годом эта уверенность выросла — тогда так утверждали 62,8% участников опроса. Также 42,7% респондентов в прошлом году согласились с утверждением, что в Латвии есть все возможности для самореализации.
Опрос был проведен в октябре и ноябре 2024 года. В нем приняли участие 2005 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.