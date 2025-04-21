"На улице Чака чувствую себя как в Индии!" Известный латвийский спортсмен высказался о глобализации
В передаче TV24 "Preses klubs", обсуждая иностранных студентов из стран третьего мира в Латвии и контроль за их пребыванием, боксер и инфлюенсер Кристап Зутис выразил мнение, что этот вопрос не должен оставаться в компетенции высших учебных заведений.
«Университет решает, является ли студент достаточно адекватным, чтобы учиться у них, и стоит ли его принимать, но то, как он попадает в страну — это уже дело погранохраны и Миграционной службы, которые должны это контролировать», — сказал Кристап Зутис. По его словам, проезжая по улице Чака в Риге, он чувствует себя как в Индии.
«Конечно, иногда, когда едешь по улице Чака, хочется включить Panjabi MC и почувствовать себя где-то в Индии…» — так описал ситуацию с присутствием студентов из Индии и других стран в Риге Зутис, вызвав смех в студии TV24.
«Когда я учился на улице Марияс — в Рижской школе туризма и торговли — все было иначе, а теперь все по-другому. Эпоха глобализации. Они мне особо не мешают, пока не наезжают на меня на тротуаре», — сказал боксер.
По его мнению, «контроля, наверное, недостаточно». «Но однозначно ясно, что этим не должно заниматься Министерство образования, которое выдает аккредитации университетам… Я думаю, что это больше вопрос погранохраны и Миграционной службы — именно они должны контролировать, кто вообще попадает в нашу страну. Эта служба у нас должна быть очень сильной, учитывая, какой у нас восточный сосед», — считает Зутис.