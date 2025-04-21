"На улице Чака чувствую себя как в Индии!" Известный латвийский спортсмен высказался о глобализации

«Университет решает, является ли студент достаточно адекватным, чтобы учиться у них, и стоит ли его принимать, но то, как он попадает в страну — это уже дело погранохраны и Миграционной службы, которые должны это контролировать», — сказал Кристап Зутис. По его словам, проезжая по улице Чака в Риге, он чувствует себя как в Индии.