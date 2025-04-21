Трамп расшатал бензоколонку: после открытия рынков стоимость нефти продолжила снижаться

Как сообщает Reuters, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,10 доллара, или на 1,6%, до 66,86 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate стоила 63,57 доллара за баррель, снизившись на 1,11 доллара, или 1,7%.