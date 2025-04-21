Стабильности в мире нет: стоимость золота установила очередной рекорд

Цена золота как надежного инвестиционного актива достигла 3384 долларов США за унцию. В то же время стоимость доллара США продолжила снижаться на фоне опасений на рынках по поводу политики импортных тарифов президента США Дональда Трампа и его конфликта с Федеральной резервной системой. Падение курса доллара также способствовало росту цены на золото.