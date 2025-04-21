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Стабильности в мире нет: стоимость золота установила очередной рекорд
Цена на золото в понедельник достигла нового рекорда.
Цена золота как надежного инвестиционного актива достигла 3384 долларов США за унцию. В то же время стоимость доллара США продолжила снижаться на фоне опасений на рынках по поводу политики импортных тарифов президента США Дональда Трампа и его конфликта с Федеральной резервной системой. Падение курса доллара также способствовало росту цены на золото.
Трамп вызвал обеспокоенность по поводу независимости центрального банка после того, как на прошлой неделе допустил возможность увольнения главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, так как тот предупредил о негативном влиянии тарифов на инфляцию.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что рубль объявлен самой доходной валютой мира в 2025 году и оказался более выгодным вложением, чем золото.