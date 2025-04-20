Был деревянный, стал золотой: рубль объявлен самой доходной валютой мира в 2025 году

Как сообщает DW, курс доллара США к рублю составил в последний день перед пасхальными каникулами 82,02. В конце ноября 2024 года курс российской валюты рухнул почти до 110 рублей за доллар. Однако в начале 2025 года за один доллар давали 101,68 рубля. Курс текущего года достиг максимума 15 января (103,44) после того, как администрация Джо Байдена ввела санкции против российской нефти. Однако затем, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, курс пошел вниз. За это время рубль укрепился к доллару на 30%.