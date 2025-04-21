Экологично, но дорого: что мешает европейцам выбирать поезда вместо самолетов
Хотя путешествия на поездах в Европе считаются более экологичными, на практике авиабилеты зачастую гораздо дешевле и удобнее, что мешает путешественникам сделать альтернативный выбор, пишет BBC.
Тесса Лонгфилд хотела вместе с семьей добраться до Бретани во Франции на поезде. Она заранее купила билеты на Eurostar, но внутренние билеты на поезд по Франции были распроданы, поскольку их можно купить только за шесть месяцев до поездки. Пришлось отказаться от поезда и выбрать перелет. Спрос на экологически чистые путешествия растет – увеличивается количество ночных поездов, а Interrail сообщает о 25% росте продаж по сравнению с прошлым годом.
Франция уже запретила короткие авиарейсы, если существует альтернатива на поезде, которая занимает не более 2,5 часов.
Однако проблемы остаются серьезными:
- билеты на поезда дороже, чем авиабилеты,
- их невозможно забронировать заранее,
- системы раздроблены и сложны,
- авиационное топливо не облагается налогом, тогда как дизель для поездов — облагается.
Глава компании, продвигающей ответственное путешествие, Джастин Фрэнсис говорит: «Поезда не могут конкурировать с авиацией, пока существует такой дисбаланс в налогах и регулировании. Надеяться, что люди выберут поезд только из любви к природе — это иллюзия».
Некоторые компании предлагают 100% путешествия без перелетов. Британская компания Byway помогает разрабатывать индивидуальные маршруты на поезде и предлагает поддержку даже во время поездки. В то же время Busbud позволяет легко бронировать автобусные и железнодорожные билеты по всей Европе в одном месте, объединяя предложения разных операторов.
Если вы путешествуете на поезде, вам не нужно приезжать в аэропорт за два часа до вылета, проходить длинные очереди на досмотр, и вы прибываете прямо в центр города, а не на его окраину.
И что самое важное — вы можете смотреть в окно, гулять по вагону, пообедать в кафе. Это не просто перемещение — это часть приключения. Хотя желание путешествовать экологично растет, поезда в Европе все ещё недостаточно доступны, просты и выгодны. Если Европа действительно хочет, чтобы люди пересели с самолетов на поезда — пора действовать, а не просто надеяться.