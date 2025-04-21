Экологично, но дорого: что мешает европейцам выбирать поезда вместо самолетов

Если вы путешествуете на поезде, вам не нужно приезжать в аэропорт за два часа до вылета, проходить длинные очереди на досмотр, и вы прибываете прямо в центр города, а не на его окраину.

И что самое важное — вы можете смотреть в окно, гулять по вагону, пообедать в кафе. Это не просто перемещение — это часть приключения. Хотя желание путешествовать экологично растет, поезда в Европе все ещё недостаточно доступны, просты и выгодны. Если Европа действительно хочет, чтобы люди пересели с самолетов на поезда — пора действовать, а не просто надеяться.