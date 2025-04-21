Три главных пункта: США передали Украине предложения Трампа по прекращению войны
Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников, речь идет о конфиденциальном документе, который передан украинским представителям в минувший четверг в Париже. Эти предложения переданы и европейским чиновникам.
По информации BBC, во-первых, это признание российской аннексии Крыма. Второе - отказ Киева от вступления в НАТО.
Кроме того, по словам западных чиновников, еще одна идея заключается в том, чтобы объявить нейтральной территорию вокруг Запорожской АЭС и передать ее под контроль США. Сейчас станция, захваченная в 2022 году, остается под контролем России.
Как пишет Wall Street Journal, США теперь ждут ответа Киева. Как ожидается, этот ответ будет получен на встрече официальных лиц США, Украины и Европы в Лондоне в конце этой недели. Затем, если будет достигнуто совпадение позиций Америки, Европы и Украины, предложения могут быть переданы Москве. Собеседники издания отмечают, что предстоящую встречу в Лондоне планируют посетить госсекретарь США Марко Рубио и посланники Трампа Стивен Уиткофф и Кит Келлог. После этого Уиткофф может совершить еще одну поездку в Россию.
Как отметил высокопоставленный представитель Госдепа, эти идеи — варианты для обсуждения Киевом, а не окончательные предложения.
Собеседники Wall Street Journal отмечают, что эти предложения не соответствуют ни украинским, ни российским требованиям. Украина не рассматривает признание аннексии Крыма, а Россия считает своими еще четыре украинских региона. Также, по словам западных чиновников, эти предложения не рассматривают еще одно требование России — ограничение численности украинских войск, отказ от военной поддержки Киева или размещения в Украине европейских войск.