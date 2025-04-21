Три главных пункта: США передали Украине предложения Трампа по прекращению войны

Как пишет Wall Street Journal, США теперь ждут ответа Киева. Как ожидается, этот ответ будет получен на встрече официальных лиц США, Украины и Европы в Лондоне в конце этой недели. Затем, если будет достигнуто совпадение позиций Америки, Европы и Украины, предложения могут быть переданы Москве. Собеседники издания отмечают, что предстоящую встречу в Лондоне планируют посетить госсекретарь США Марко Рубио и посланники Трампа Стивен Уиткофф и Кит Келлог. После этого Уиткофф может совершить еще одну поездку в Россию.