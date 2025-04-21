Полиция заплатит 100 000 евро, чтобы узнать о молодежи и наркотиках

Цель исследования — определить уровень доступности и модели распространения наркотических и психотропных веществ среди молодежи в возрасте от 15 до 20 лет, с особым акцентом на образовательные учреждения, места сбора молодежи, развлекательные мероприятия и интернет-среду. Также целью является понимание характера распространения наркотических/психотропных веществ — способов и методов их распространения, а также выявление факторов риска и тенденций, связанных с этим процессом.