Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
В пасхальный понедельник солнце будет чередоваться с облаками
Сегодня солнце будет чередоваться с облаками, в некоторых местах возможен кратковременный дождь, а также, возможно, гроза, согласно прогнозам синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ожидается слабый ветер, который во время грозы может стать порывистым. Температура воздуха повысится до +15...+20 градусов, в юго-восточных районах до +20...+23 градусов, но в отдельных прибрежных местах будет не теплее +10...+14 градусов.
В Риге день пройдет с переменной облачностью и без осадков. Будет дуть слабый ветер, а максимальная температура воздуха составит +15...+17 градусов.