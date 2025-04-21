Невежество - угроза! Автор инициативы призывает сделать учебу до 12-го класса обязательной

Он считает, что недостаток знаний и образования среди населения станет "огромным риском" в случае угрозы государству. "Уже сейчас фейковые новости и антипатриотические высказывания становятся повседневностью в социальных сетях, а люди с низким уровнем критического мышления, слабой способностью к анализу и плохим знанием истории легко становятся жертвами дезинформации, формируя общественное мнение в духе "все плохо"", — поясняет автор инициативы.