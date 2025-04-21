Невежество - угроза! Автор инициативы призывает сделать учебу до 12-го класса обязательной
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за установление обязательного среднего образования в Латвии.
В настоящее время в Латвии обязательно получение основного образования или продолжение его освоения до достижения 18-летнего возраста.
Автор инициативы — Янис Виеглиньш. Он предлагает установить, что после 9-го класса учащийся должен выбрать между обязательным академическим средним образованием в средней школе или обязательным профессиональным образованием в профучилище.
По мнению Виеглиньша, образованная нация — основа устойчивости государства, а нынешняя геополитическая ситуация показывает, что способность здраво оценивать информацию и принимать ответственные решения напрямую зависит от объема знаний и уровня образования.
Он считает, что недостаток знаний и образования среди населения станет "огромным риском" в случае угрозы государству. "Уже сейчас фейковые новости и антипатриотические высказывания становятся повседневностью в социальных сетях, а люди с низким уровнем критического мышления, слабой способностью к анализу и плохим знанием истории легко становятся жертвами дезинформации, формируя общественное мнение в духе "все плохо"", — поясняет автор инициативы.
По его мнению, девяти классов уже недостаточно, необходимо повышать общий интеллектуальный потенциал и объем знаний среди жителей страны. Обязательное среднее образование, по его словам, укрепит связь граждан с государством, повысит качество общественного мнения и создаст более мирную общественную атмосферу. Кроме того, это увеличит внутреннюю конкуренцию на рынке труда и повысит конкурентоспособность страны на мировом уровне.