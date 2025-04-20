Празднование Пасхи в парке Узварас (2025)
В Риге прошли масштабные пасхальные празднования с концертами, играми и раскрашиванием яиц
ФОТО: в Риге прошли масштабные пасхальные празднования с концертами, играми и раскрашиванием яиц
Сегодня в Риге состоялись масштабные мероприятия по случаю Пасхи, собравшие множество взрослых и детей в разных уголках столицы.
В парке Узварас с 11 утра празднующие участвовали в пасхальных обрядах и играх вместе с фольклорным коллективом Skandinieki. В полдень самых маленьких гостей радовал Ричи Ру с друзьями.
В течение дня праздничное настроение создавали также певец Goran Gora, исполнивший стихи Имантса Зиедониса и Кнута Скуениекса, и постфолк-группа Madara, представившая синтез традиционной и современной музыки.
Во второй половине дня на сцене выступила группа Rahu the Fool, объединившая народную музыку с импровизацией, а завершил праздник Jauno Jāņu orķestris с оригинальными песнями Юриса Каукулиса.
Гостям также были доступны традиционные пасхальные качели и творческие мастерские — от украшения яиц до создания символов из природных материалов.
Празднования проходили и в других местах города!
Пасхальные качели в Старой Риге (2025)
В Риге прошли масштабные пасхальные празднования с концертами, играми и раскрашиванием яиц