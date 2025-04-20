В Риге прошли масштабные пасхальные празднования с концертами, играми и раскрашиванием яиц.

Празднование Пасхи в парке Узварас (2025)

В Риге прошли масштабные пасхальные празднования с концертами, играми и раскрашиванием яиц

В Латвии

ФОТО: в Риге прошли масштабные пасхальные празднования с концертами, играми и раскрашиванием яиц

Отдел новостей

Otkrito.lv

Сегодня в Риге состоялись масштабные мероприятия по случаю Пасхи, собравшие множество взрослых и детей в разных уголках столицы.

В парке Узварас с 11 утра празднующие участвовали в пасхальных обрядах и играх вместе с фольклорным коллективом Skandinieki. В полдень самых маленьких гостей радовал Ричи Ру с друзьями.

В течение дня праздничное настроение создавали также певец Goran Gora, исполнивший стихи Имантса Зиедониса и Кнута Скуениекса, и постфолк-группа Madara, представившая синтез традиционной и современной музыки.

Во второй половине дня на сцене выступила группа Rahu the Fool, объединившая народную музыку с импровизацией, а завершил праздник Jauno Jāņu orķestris с оригинальными песнями Юриса Каукулиса.

Гостям также были доступны традиционные пасхальные качели и творческие мастерские — от украшения яиц до создания символов из природных материалов.

Празднования проходили и в других местах города!

В Риге прошли масштабные пасхальные празднования с концертами, играми и раскрашиванием яиц

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В Риге прошли масштабные пасхальные празднования с концертами, играми и раскрашиванием яиц

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