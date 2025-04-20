Военный эксперт назвал место, где может начаться конфликт между НАТО и РФ

Как пишет DW, по его мнению, страны НАТО могут оказаться втянутыми в военный конфликт с Россией в течение двух лет. Скорее всего, это произойдет в Сувалкском коридоре, но очаг может возникнуть и в других местах, предупредил Эд Арнольд.