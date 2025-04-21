Пользователям android-устройств подарили одну интересную функцию искусственного интеллекта

Как говорится в анонсе Google, нововведения позволяют наводить камеру на объекты реального мира и задавать вопросы о них Gemini в формате живого диалога. ИИ-ассистент способен распознать ингредиенты в кулинарном рецепте, определить вид растения или материал одежды, анализируя информацию через камеру.