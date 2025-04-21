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Пользователям android-устройств подарили одну интересную функцию искусственного интеллекта
Владельцы Android-устройств получили доступ к функциям Gemini Live, которые ранее были доступны только по подписке Gemini Advanced.
Как говорится в анонсе Google, нововведения позволяют наводить камеру на объекты реального мира и задавать вопросы о них Gemini в формате живого диалога. ИИ-ассистент способен распознать ингредиенты в кулинарном рецепте, определить вид растения или материал одежды, анализируя информацию через камеру.
Эта функция также работает с содержимым экрана смартфона. Так, при скроллинге интернет-магазина в браузере можно попросить найти похожую вещь по более низкой цене.
Для использования новых возможностей надо перейти в полноэкранный режим Gemini Live, где доступна функция переключения между селфи- и основной камерами. Ассистент работает на смартфонах с Android 12 и выше.