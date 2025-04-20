"У Бога есть решение для самого запутанного узла": главы латвийских христианских конфессий поздравили с Пасхой

Как отметил архиепископ Латвийской Римско-католической церкви Збигнев Станкевич, мир сейчас переживает время смятения и беспорядка, и "многие чувствуют себя как ученики Христа после его смерти и погребения". "Тем не менее Пасха, или праздник Воскресения Христова, вдохновляет нас надеяться, что у Бога есть решение даже для самого запутанного узла. Она также открывает нам новую перспективу: мы никогда не бываем одиноки в своих проблемах, потому что, уходя от учеников, Иисус пообещал: "Я с вами во все дни до скончания века".