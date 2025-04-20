Христианская церковь сегодня празднует Пасху - воскресение Иисуса Христа.
В Латвии
Сегодня 09:44
Христианский мир празднует Пасху - в этом году все вместе
Дата Пасхи меняется ежегодно, потому что зависит от фазы Луны. Сегодня Пасху отмечают католики, лютеране, православные, старообрядцы и баптисты.
Воскресение Иисуса Христа тесно связано с иудейской Пасхой, так как по свидетельству Нового Завета Иисус умер в Пасху, которая празднуется за день до первого дня полнолуния с начала весны.
"Воскресший Христос Спаситель явившись своим ученикам, дал нам обещание: "Я с вами во все дни до скончания века". Христос - Победитель смерти с нами, пусть же все наши страхи отступят от нас, как отступает тьма при наступлении утренней зари. Враг нашего спасения диавол сеет разделение и вражду между людьми, но в ожесточенном и озлобленном состоянии человек не способен принять Божественный дар прощения и вечной жизни - дар Святой Пасхи", - говорится в пасхальном послании митрополита Рижского и всея Латвии Александра.