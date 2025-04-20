Житель Риги обвинил сотрудников Rīgas namu pārvaldnieks в агрессивном поведении и некомпетентности

В ответ на критику член правления Мартиньш Паурс заявил: «Могу лишь выразить сожаление, если действительно был такой негативный опыт взаимодействия. Мы всевозможными способами улучшаем как компетенцию, так и коммуникацию наших сотрудников, и, на мой взгляд, это уже заметно. Хотя бы по тому, сколько домов нам удалось в прошлом году убедить и обосновать необходимость принятия решения о реновации. В прошлом году нам удалось убедить 55 домов, что является рекордной цифрой».