Житель Риги обвинил сотрудников Rīgas namu pārvaldnieks в агрессивном поведении и некомпетентности
В передаче TV24 "Uz līnijas" один из зрителей высказал резкую критику в адрес сотрудников SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), воспользовавшись возможностью, что гостем эфира был член правления RNP Мартиньш Паурс.
Зритель поделился своим недавним опытом, отметив, что сотрудничество с представителями этой организации крайне неудовлетворительное. Он указал на некомпетентность сотрудников. Более того, коммуникация с представителями RNP, по его словам, «мягко говоря, неприемлема и непрофессиональна» — они ведут себя крайне агрессивно в общении с людьми.
Зритель рассказал: «Несколько недель назад на собрании три сотрудницы, не представившись, не смогли объяснить ни один из вопросов, заданных жителями, и начали в буквальном смысле орать на присутствующих, на совершенно посторонних людей. Это не нормальная форма общения. Единственное, что у RNP действительно хорошо получается — это отписываться от абсолютно любой ситуации, не предлагая решения. Это некачественная работа».
В ответ на критику член правления Мартиньш Паурс заявил: «Могу лишь выразить сожаление, если действительно был такой негативный опыт взаимодействия. Мы всевозможными способами улучшаем как компетенцию, так и коммуникацию наших сотрудников, и, на мой взгляд, это уже заметно. Хотя бы по тому, сколько домов нам удалось в прошлом году убедить и обосновать необходимость принятия решения о реновации. В прошлом году нам удалось убедить 55 домов, что является рекордной цифрой».
Член правления подчеркнул, что их работа стремительно улучшается во многих сферах, и он принимает критику, подтверждая готовность и дальше улучшать предоставляемые услуги.