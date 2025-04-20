В Эстонии предупредили, что действия Орбана могут жестко ударить по Европе
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предупредил, что венгерский премьер Виктор Орбан увеличит счет за поддержку Украины для европейских налогоплательщиков, если заставит ЕС снять ограничения на 210 млрд евро замороженных российских активов.
В интервью Financial Times Цахкна предупредил, что блокирование возобновления санкций ЕС станет большим финансовым ударом для стран G7 и ЕС из-за многомиллиардных кредитов Киеву, обеспеченных российскими активами.
ЕС и G7 в прошлом году использовали прибыль, полученную от примерно 260 млрд евро замороженных российских активов по всему миру, для поддержки кредита Украине в размере 50 млрд евро. Если активы будут разморожены, ЕС и США будут нести ответственность за 20 млрд евро кредита, а остальное ляжет на плечи других членов G7.
"Проблема в том, что эти активы, которые гарантируют этот кредит, исчезнут... Если они собираются заблокировать это, то санкции будут сняты. И активы центрального банка будут переданы в Россию, [Владимиру] Путину, в качестве награды. Мы не можем этого допустить", — сказал Цахкна Financial Times.
При этом Эстония выступает за то, чтобы страны G7 конфисковали российские активы, а не оставили их под санкциями. "Это было бы самым ясным и понятным решением", — сказал Цахкна.
Некоторые страны ЕС и G7, в частности, Бельгия, выступили против такого шага, утверждая, что он может нарушить международное право и подорвать веру в евро.
"Наша позиция не изменилась", — сказал FT министр бюджета Бельгии Винсент Ван Петегем. "Конфискация на данный момент невозможна из-за всех рисков, которые с ней связаны. И в то же время лучше сохранить эти замороженные активы в качестве рычага во время мирных переговоров с Россией".