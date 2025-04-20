В Эстонии предупредили, что действия Орбана могут жестко ударить по Европе

"Проблема в том, что эти активы, которые гарантируют этот кредит, исчезнут... Если они собираются заблокировать это, то санкции будут сняты. И активы центрального банка будут переданы в Россию, [Владимиру] Путину, в качестве награды. Мы не можем этого допустить", — сказал Цахкна Financial Times.