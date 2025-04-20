Из коридора сделают стену: ахиллесовую пяту НАТО в странах Балтии подготовят к возможному нападению
Литва построит второй транспортный маршрут для подвоза вооружений из Польши, чтобы обеспечить безопасность Сувалкского коридора - ахиллесовой пяты на восточном фланге НАТО.
Как сообщает Politico, Сувалкский коридор будет модернизирован для защиты от возможного нападения России на страны ЕС и НАТО. К 2028 году Литва реконструирует 113 км дорог и 8 мостов в ключевом наземном маршруте между странами Балтии и Польшей.
Планируется подготовить одну из двух основных дорог между Литвой и Польшей для использования в военных целях, прежде всего для переброски военной техники и войск (вторая уже имеет двойное военно-гражданское назначение).
Кроме того, предполагаются новые меры по обеспечению безопасности границ, включая контрольно-пропускные пункты и блокирующие системы, например, цементные барьеры.
Дополнительно обсуждаются меры против радиоэлектронных атак, включая GPS-глушение. Проект реализуется совместно с Польшей и будет профинансирован вне рамок программ НАТО или ЕС.