Из коридора сделают стену: ахиллесовую пяту НАТО в странах Балтии подготовят к возможному нападению
фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
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Из коридора сделают стену: ахиллесовую пяту НАТО в странах Балтии подготовят к возможному нападению

Отдел новостей

Otkrito.lv

Литва построит второй транспортный маршрут для подвоза вооружений из Польши, чтобы обеспечить безопасность Сувалкского коридора - ахиллесовой пяты на восточном фланге НАТО.

Как сообщает Politico, Сувалкский коридор будет модернизирован для защиты от возможного нападения России на страны ЕС и НАТО. К 2028 году Литва реконструирует 113 км дорог и 8 мостов в ключевом наземном маршруте между странами Балтии и Польшей.

Планируется подготовить одну из двух основных дорог между Литвой и Польшей для использования в военных целях, прежде всего для переброски военной техники и войск (вторая уже имеет двойное военно-гражданское назначение).

Кроме того, предполагаются новые меры по обеспечению безопасности границ, включая контрольно-пропускные пункты и блокирующие системы, например, цементные барьеры. 

Дополнительно обсуждаются меры против радиоэлектронных атак, включая GPS-глушение. Проект реализуется совместно с Польшей и будет профинансирован вне рамок программ НАТО или ЕС.

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