Из коридора сделают стену: ахиллесовую пяту НАТО в странах Балтии подготовят к возможному нападению

Как сообщает Politico, Сувалкский коридор будет модернизирован для защиты от возможного нападения России на страны ЕС и НАТО. К 2028 году Литва реконструирует 113 км дорог и 8 мостов в ключевом наземном маршруте между странами Балтии и Польшей.