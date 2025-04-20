У рижан скоро появится новая благоустроенная зона отдыха на берегу озера Кишэзерс
Вскоре жители Риги смогут отдыхать в новой обустроенной зоне на берегу озера Кишэзерс - ее создание обойдется примерно в 70 000 евро, сообщили агентству LETA в Рижской думе. Точная итоговая стоимость проекта пока уточняется.
Проект под названием «Ķīšezera piknika pļava Čiekurkalnā» («Луг для пикника у Кишезерс в Чиекуркалнсе») стал одним из победителей конкурса проектов, за который проголосовали сами жители. Его подала Ассоциация развития Чиекуркалнса. Место, выбранное для реализации проекта, уже много лет служит неофициальной, но популярной зоной отдыха для жителей Чиекуркалнса и Межапарка.
Что будет на новом месте отдыха:
- детская игровая и спортивная площадка;
- парковка для велосипедов;
- лавочки, столы и лежаки с видом на озеро.
Площадка будет открыта для всех, как только вокруг нее демонтируют строительное ограждение. Уже проведена проверка безопасности установленного оборудования — оно признано безопасным для использования.
Официальное открытие зоны отдыха запланировано на май. Добраться до пикникового луга у Кишэзерса можно не только на личном или общественном транспорте, но и на велосипеде или пешком. Место расположено рядом с остановками 9-го и 48-го автобусов и 11-го трамвая.
Рижане могут предложить свои идеи
В этом году у жителей Риги вновь есть возможность подать свои идеи по развитию районов города. Прием заявок на конкурс проектов участия проходит с 7 апреля по 6 мая на портале geolatvija.lv.
Общий бюджет конкурса на 2025 год составляет 2,3 миллиона евро. С 2019 года, когда началась инициатива, рижане подали 216 проектов, из которых 53 были отобраны к реализации: 30 уже завершены, а 23 находятся в стадии исполнения.