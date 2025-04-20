У рижан скоро появится новая благоустроенная зона отдыха на берегу озера Кишэзерс

Проект под названием «Ķīšezera piknika pļava Čiekurkalnā» («Луг для пикника у Кишезерс в Чиекуркалнсе») стал одним из победителей конкурса проектов, за который проголосовали сами жители. Его подала Ассоциация развития Чиекуркалнса. Место, выбранное для реализации проекта, уже много лет служит неофициальной, но популярной зоной отдыха для жителей Чиекуркалнса и Межапарка.