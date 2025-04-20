Пасхальную жару сменяют дожди

В первый день Пасхи ожидается облачная погода, местами выглянет солнце. Во многих районах временами пройдут дожди, в отдельных местах возможны грозы. Хотя ветер будет слабым, под грозовыми облаками он может резко усилиться, достигая порывов до 15 метров в секунду. В большинстве регионов температура воздуха составит от +15 до +20 градусов, местами в Латгалии потеплеет до +22 градусов. Самая прохладная погода ожидается на побережье Курземе, где температура не превысит +11...+15 градусов.