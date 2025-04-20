Солнце палит, батареи жарят: рижане уже не рады отоплению
Несмотря на по-настоящему летнюю погоду в Латвии, многие рижане до сих пор сталкиваются с "зимней" реальностью - в их квартирах продолжает работать центральное отопление.
Несколько последних дней днем температура стабильно держалась выше +20, а в отдельных районах Риги — до +28 градусов. Однако батареи остаются теплыми, вызывая удивление и раздражение многих горожан. В соцсетях растет недовольство:
- "У кого еще сегодня в квартире работает отопление при +28?"
- "Когда уже отключат отопление? Батареи теплые, на улице +25. Или это бесплатная акция от Siltums?"
Рижане задаются вопросом, почему отопление не отключают автоматически при устойчивом потеплении, и призывают ответственные службы отреагировать оперативно. Ведь в реальности сейчас многим приходится открывать окна, то есть оплачивать в буквальном смысле обогрев улицы.
По словам представителей Rīgas Siltums, решение об отключении отопления в большинстве случаев принимают управляющие дома, а не поставщик тепла. Однако очевидно, что текущая ситуация требует более гибкого подхода к регулировке подачи тепла. Впрочем, в комментариях высказываются различные мнения о ситуации:
- "Не переживайте через пару дней похолодает".
- "Странно у нас батареи ледяные".
- "На следующей неделе ночи снова будут минус".
- "Один день стало тепло. Никто не будет бегать отключать отопление на пару дней. Если отключат — то уже окончательно. А потом будете на следующей неделе снова ныть, что холодно. Соберите тепло в баночку".