Солнце палит, батареи жарят: рижане уже не рады отоплению

По словам представителей Rīgas Siltums, решение об отключении отопления в большинстве случаев принимают управляющие дома, а не поставщик тепла. Однако очевидно, что текущая ситуация требует более гибкого подхода к регулировке подачи тепла. Впрочем, в комментариях высказываются различные мнения о ситуации: