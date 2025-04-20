В Бельгии вор расплакался, украв кошелек украинки и увидев его содержимое

Через несколько дней ей позвонили из полиции и сообщили, что вор вернул украденное. В соцсетях женщина описала рассказа полицейских: " Вы знаете, утром здесь был мужчина. Он сказал, что украл ваш кошелек, но ему очень-очень стыдно. Он открыл его, увидел карточку "временная защита" для украинской женщины, затем проездные билеты для двоих детей и тридцать евро. Тогда он искренне извинился. Сказал, что добавил вам двадцать евро, принес кошелек обратно и просит вас его найти. А потом плакал и говорил, что больше воровать не будет. Ну… Может, максимум, если это «Ходячий замок Хаула» или «Принцесса Мононоке». Но в целом — нет. Мы его отпустили, но следим, следим..."