В Бельгии вор расплакался, украв кошелек украинки и увидев его содержимое
В Брюсселе украинка Ольга Шиленко, бывшая корреспондентка AFP, оказалась в необычной ситуации, которая удивила даже полицию. После посещения магазина она обнаружила пропажу своего кошелька, но далее события приняли неожиданный оборот.
Кошелек, оформленный в виде героя аниме Тоторо, привлек внимание мужчины, который подошел к Ольге с комплиментом. Они завели разговор о японском режиссере Хаяо Миядзаки, и женщина не заподозрила его истинных намерений. Только вернувшись домой, она заметила, что кошелек исчез.
Через несколько дней ей позвонили из полиции и сообщили, что вор вернул украденное. В соцсетях женщина описала рассказа полицейских: "Вы знаете, утром здесь был мужчина. Он сказал, что украл ваш кошелек, но ему очень-очень стыдно. Он открыл его, увидел карточку "временная защита" для украинской женщины, затем проездные билеты для двоих детей и тридцать евро. Тогда он искренне извинился. Сказал, что добавил вам двадцать евро, принес кошелек обратно и просит вас его найти. А потом плакал и говорил, что больше воровать не будет. Ну… Может, максимум, если это «Ходячий замок Хаула» или «Принцесса Мононоке». Но в целом — нет. Мы его отпустили, но следим, следим..."