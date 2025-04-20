ВИДЕО: трагическая авария на шоссе Лудза - Резекне унесла жизнь мотоциклиста

По словам очевидцев, мотоциклист мог врезаться в ограждение моста. На месте происшествия не было замечено других автомобилей, что позволяет предположить — столкновения с другими участниками движения не было. Несмотря на оперативное прибытие полиции и спасательных служб, спасти пострадавшего не удалось.