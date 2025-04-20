ВИДЕО: трагическая авария на шоссе Лудза - Резекне унесла жизнь мотоциклиста
В субботу, 19 апреля, на шоссе Лудза - Резекне, на мосту через реку Резекне, произошла трагедия — в результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель мотоцикла.
По информации, опубликованной на странице Sadursme.lv в социальной сети Facebook, авария, вероятно, произошла без участия других транспортных средств.
По словам очевидцев, мотоциклист мог врезаться в ограждение моста. На месте происшествия не было замечено других автомобилей, что позволяет предположить — столкновения с другими участниками движения не было. Несмотря на оперативное прибытие полиции и спасательных служб, спасти пострадавшего не удалось.
Инцидент стал очередным напоминанием о необходимости соблюдения правил дорожного движения и предельной осторожности, особенно для мотоциклистов. В сообщении Sadursme.lv звучит призыв: "Domājiet ar galvu, brauciet atbildīgi un sargājiet sevi!" — "Думайте головой, ездите ответственно и берегите себя!" Люди в комментариях согласны:
- "Наконец-то кто-то делает замечание и мотоциклистам! Сезон еще не начался, а они уже носятся как безумные… играют с жизнью, а потом удивляются, почему их называют донорами — хотя это не оскорбление, а реальность!"
- "Снова одна жизнь угасла в миг, который, возможно, можно было предотвратить. Мотоциклисты – вы самые незащищенные на дороге. Каждая поездка — это выбор: ехать неторопясь или рисковать, что домой больше не вернешься. Езжайте медленнее, осторожнее, обдуманнее… для кого-то вы — все".
- "К сожалению, их бравада не заканчивается, это их самоуверенность — что я могу гнать своего железного коня 250 км/ч и со мной ничего не случится — ошибочна. Нужно чаще напоминать статистику и размещать плакаты на дорогах с числом погибших молодых мужчин хотя бы за прошлый сезон — может, тогда задумаются, что не всесильны".