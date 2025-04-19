Начался сбор подписей за предоставление помощникам полиции права использовать наручники
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за расширение полномочий полицейских помощников.
Автором инициативы указан Самуэлс Рускулис. Цель инициативы — укрепить полномочия и безопасность помощников полиции, чтобы они могли более эффективно участвовать в поддержании порядка и защите общества. По мнению Рускулиса, усиление их роли и повышение доверия со стороны общества поможет создать более безопасную и эффективную систему общественного порядка.
Для реализации этой инициативы необходимы изменения в нормативных актах, практическое обучение и техническое обеспечение, поясняет автор идеи. Помощникам полицейских следует предоставить право использовать наручники в соответствии с Уголовно-процессуальным законом, который разрешает любому лицу задерживать опасного или скрывающегося правонарушителя.
Одновременно необходимо ввести программы обучения, обеспечивающие знания о нормах права, протоколах безопасности и практические навыки задержания. Помощников нужно снабдить необходимым оборудованием — наручниками, средствами связи и нагрудными камерами, чтобы гарантировать прозрачность и безопасность. Таким образом будут созданы строгие механизмы контроля и ответственности, а полномочия помощников будут четко объяснены обществу.
По мнению Рускулиса, в результате таких изменений общество получит большую безопасность и более эффективное поддержание порядка. Помощники полиции с четко определенными полномочиями и соответствующей подготовкой смогут быстрее и профессиональнее реагировать на опасные ситуации, предотвращать преступления и задерживать агрессивных или убегающих лиц. Он считает, что доступность наручников и других средств безопасности позволит снизить риски насилия и уменьшит угрозу как для общества, так и для самих помощников. Также внедрение нагрудных камер и прозрачной системы контроля обеспечит большую подотчнтность и предотвратит возможные злоупотребления. Информационные кампании и вовлеченность общества укрепят доверие к помощникам и будут способствовать сотрудничеству граждан с правоохранительными органами.