Начался сбор подписей за предоставление помощникам полиции права использовать наручники

По мнению Рускулиса, в результате таких изменений общество получит большую безопасность и более эффективное поддержание порядка. Помощники полиции с четко определенными полномочиями и соответствующей подготовкой смогут быстрее и профессиональнее реагировать на опасные ситуации, предотвращать преступления и задерживать агрессивных или убегающих лиц. Он считает, что доступность наручников и других средств безопасности позволит снизить риски насилия и уменьшит угрозу как для общества, так и для самих помощников. Также внедрение нагрудных камер и прозрачной системы контроля обеспечит большую подотчнтность и предотвратит возможные злоупотребления. Информационные кампании и вовлеченность общества укрепят доверие к помощникам и будут способствовать сотрудничеству граждан с правоохранительными органами.