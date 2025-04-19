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Вчера 22:23
Рижский мотормузей отмечен авторитетным мировым изданием
Рижский мотормузей включен в подборку культурных направлений издания National Geographic Traveller.
Музей был выбран для представления Латвии как одного из выдающихся культурных направлений в подборке European Cities Collection 2025.
В музее отмечают, что включение в такую подборку наряду с другими европейскими городами и музеями — это честь и признание многолетней работы, направленной на изучение истории автомобилей и рассказ о ней с помощью уникальной экспозиции. «Это важный момент не только для музея, но и для всех наших посетителей, сторонников и энтузиастов автоприключений — это наше общее достижение», — говорит директор Рижского Моторного музея Агрис Шмитс.