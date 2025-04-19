Рижский мотормузей отмечен авторитетным мировым изданием

В музее отмечают, что включение в такую подборку наряду с другими европейскими городами и музеями — это честь и признание многолетней работы, направленной на изучение истории автомобилей и рассказ о ней с помощью уникальной экспозиции. «Это важный момент не только для музея, но и для всех наших посетителей, сторонников и энтузиастов автоприключений — это наше общее достижение», — говорит директор Рижского Моторного музея Агрис Шмитс.