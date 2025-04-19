В Центре принудительного лечения - десятки пациентов, охрана и строгий режим

Национальный центр психического здоровья - крупнейшее психиатрическое и наркологическое лечебное учреждение в Латвии, открытое 21 сентября 1824 года. Ежегодно в нем проходят стационарное лечение около 7500 пациентов, а количество амбулаторных посещений составляет более 88 000 в год, сообщили в центре. В центре работает около 1000 сотрудников. Председателем правления является Сандра Пуце.