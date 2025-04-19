В Центре принудительного лечения - десятки пациентов, охрана и строгий режим
В Центре судебно-психиатрической экспертизы и принудительного лечения Национального центра психического здоровья (НЦПЗ) в Риге, на улице Лактас, в настоящее время проходят лечение 45 человек.
С января прошлого года до середины апреля этого года было госпитализировано 15 пациентов.
По данным НЦПЗ, у многих лечение в центре продолжается долго.
Амбулаторное отделение судебно-медицинской экспертизы находится в Риге, на улице Твайка, 2, а судебно-психиатрические экспертизы проводятся в Центре судебно-психиатрической экспертизы и принудительного лечения с охраной, который находится на улице Лактас, 6.
Судебно-психиатрическая экспертиза проводится амбулаторно или стационарно в соответствии с решением лица, ведущего процесс. Судебно-медицинские экспертизы проводят 11 судебных экспертов-психиатров и 5 судебных экспертов-психологов.
Принудительное лечение проводится в отношении социально опасных лиц, которые в силу психических расстройств признаны недееспособными или ограниченно дееспособными и по решению суда подлежат принудительному лечению в специализированной психиатрической больнице с охраной.
Национальный центр психического здоровья - крупнейшее психиатрическое и наркологическое лечебное учреждение в Латвии, открытое 21 сентября 1824 года. Ежегодно в нем проходят стационарное лечение около 7500 пациентов, а количество амбулаторных посещений составляет более 88 000 в год, сообщили в центре. В центре работает около 1000 сотрудников. Председателем правления является Сандра Пуце.