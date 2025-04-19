Bloomberg: США могут признать Крым российским

Как сообщило агентство Bloomberg ссылкой на информированные источники, решение об этом еще не принято. Белый дом и Госдепартамент не ответили на запрос журналистов о комментарии. Чиновник США, знакомый с ходом переговоров по мирному урегулированию в Украине, отказался отвечать Bloomberg на вопрос о возможности признания Крыма российским.