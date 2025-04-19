Bloomberg: США могут признать Крым российским
Администрация президента США Дональда Трампа готова признать российский контроль над аннексированным РФ полуостровом Крым в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом.
Как сообщило агентство Bloomberg ссылкой на информированные источники, решение об этом еще не принято. Белый дом и Госдепартамент не ответили на запрос журналистов о комментарии. Чиновник США, знакомый с ходом переговоров по мирному урегулированию в Украине, отказался отвечать Bloomberg на вопрос о возможности признания Крыма российским.
Ранее спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу Fox News заявил, что президент РФ Владимир Путин стремится к миру в Украине, но "самой большой проблемой в этом конфликте" являются пять украинских территорий, которые Кремль требует признать российскими. Речь идет о Крыме, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.
На следующий день украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Одессе прокомментировал слова Уиткоффа так: "Все территории принадлежат унитарному государству Украина. Поэтому … о территории нашего государства может говорить только народ Украины".