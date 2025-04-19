В Латвии будут производить морские ударные дроны-камикадзе

Корпуса из углеродного волокна легкие и прочные, что существенно облегчает транспортировку, запуск и управление дронами. Радиус действия дронов охватывает значительную часть Балтийского моря, и они могут выполнять как логистические, так и разведывательные и боевые задачи, отмечают в компании.