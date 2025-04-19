В Латвии будут производить морские ударные дроны-камикадзе
В Латвии создано предприятие NEWT21 для производства морских дронов, в том числе и дронов-камикадзе. Председателем правления компании стал бывший государственный секретарь Министерства обороны Янис Гарисонс.
NEWT21 занимается проектированием и производством морских дронов с применением технологии углеродного волокна. В настоящее время предприятие произвело два морских дрона — FOG и RAY, которые оснащены автономными системами управления. Эти дроны способны работать в различных условиях, включая противодействие электромагнитному подавлению.
Корпуса из углеродного волокна легкие и прочные, что существенно облегчает транспортировку, запуск и управление дронами. Радиус действия дронов охватывает значительную часть Балтийского моря, и они могут выполнять как логистические, так и разведывательные и боевые задачи, отмечают в компании.
Функционирование морских дронов требует сложных электроинженерных решений, что и определяет их высокую стоимость — она может достигать нескольких сотен тысяч евро.
Один из произведенных дронов — RAY — был приобретен на пожертвованные средства и вместе с другой помощью будет отправлен в Украину.