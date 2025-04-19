Не все золото, что блестит: насколько критически латвийцы оценивают новости в СМИ и интернете

Опрос показывает, что респонденты доверяют западным новостным каналам. В прошлом году им доверяли 38,1% респондентов, а в исследовании 2023 года - 42,2%. Согласно опросу, больше всего латвийцы доверяют латвийским новостным каналам. В то же время доверие к латвийским новостным каналам за год снизилось. В прошлом году им доверяли 53,2% респондентов, а годом ранее - 59,5%.