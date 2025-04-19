Не все золото, что блестит: насколько критически латвийцы оценивают новости в СМИ и интернете
Доверие латвийского общества к новостям общественных СМИ за последний год выросло, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу Государственной канцелярии и посвященного устойчивости латвийского общества в условиях войны России в Украине. В прошлогоднем опросе новостям общественных СМИ доверяли 50,4%, а в 2023 году - 42,5%.
В то же время исследование показывает, что относительно большая доля респондентов, 29,3%, не доверяет новостям латвийских общественных СМИ. В опросе 2023 года такое мнение высказали 37,1%. Почти каждый десятый респондент, или 9,6 % опрошенных, указал, что не следит за новостями в СМИ.
Опрос показывает, что наиболее важным источником информации, новостей и знаний среди респондентов является общественное телевидение - LTV1, LTV7, которое отметили как наиболее важный 36,8% респондентов. 30% респондентов получают информацию, новости и знания из социальных сетей - Facebook, X, YouTube, Telegram, Instagram и TikTok. Третьим по значимости источником информации и знаний являются новостные порталы в интернете на латышском языке, на которые указали 26,3% респондентов.
Наименьшее доверие респонденты испытывают к сообщениям о войне в Украине, публикуемым российскими новостными каналами, в том числе в интернете. 58% респондентов скорее или полностью не доверяют им. В опросе 2023 года им скорее или полностью не доверяли 69,6% респондентов.
В то же время исследование показывает, что доверие к российским новостным каналам выросло по сравнению с 2023 годом. Если в 2023 году российским новостным каналам полностью или скорее доверяли 9,1%, то в 2024 году - 19,4%.
Опрос показывает, что респонденты доверяют западным новостным каналам. В прошлом году им доверяли 38,1% респондентов, а в исследовании 2023 года - 42,2%. Согласно опросу, больше всего латвийцы доверяют латвийским новостным каналам. В то же время доверие к латвийским новостным каналам за год снизилось. В прошлом году им доверяли 53,2% респондентов, а годом ранее - 59,5%.
Что касается украинских новостных каналов, то здесь сложно ответить, доверяют ли им люди. Такой ответ дали 30,5% респондентов. По сравнению с опросом 2023 года недоверие несколько возросло - с 30, % в 2023 году до 36,1% в 2024 году.
Опрос проводился в октябре и ноябре 2024 года. В опросе приняли участие 2005 жителей Латвии в возрасте 18-74 лет. Опрос проводился компанией Berg Research Ltd. Стоимость опроса для государственного бюджета составила 4 985 евро.