"Экономический эффект не так велик": Рига принимает круиз за круизом, но мечтает о паромах

Янис Ензис, президент Латвийской ассоциации ресторанов: «Экономический эффект не так велик, ведь на круизных лайнерах есть питание и ночлег, эти туристы не остаются в отелях. В лучшем случае они покупают сувенир, заходят в бар выпить пива. Это несравнимо с тем, какой эффект давало бы восстановление паромного сообщения, о чем отрасль говорит уже много лет. Мы надеемся, что паромы все же вернутся в Ригу — ведь мы потеряли их во время ковида».