Мой подвал - моя крепость? МВД нашло чем занять латвийцев во время Большой толоки
Министерство внутренних дел призывает людей в день Большой толоки не только привести в порядок окрестности, но и расчистить подвалы своих домов - помещения, которые в кризисных ситуациях могут стать убежищем.
Сейчас, когда безопасность становится постоянным приоритетом, подвалы приобретают новую роль - они могут стать убежищами третьей категории, которые помогут защитить от взрывной волны, обломков и других опасностей. Министр внутренних дел Рихард Козловскис неоднократно заявлял, что создание и приспособление убежищ - одна из важнейших задач этого года в области гражданской обороны.
Министерство призывает людей очистить подвалы от ненужных вещей и ознакомиться с упрощенными рекомендациями, подготовленными Государственной пожарно-спасательной службой (ГПСС), чтобы знать, что необходимо дополнительно для минимальной функциональности убежища.
В то же время ни организаторы Большой толоки, ни Министерство внутренних дел, ни ГПСС не обеспечивают сбор мусора из подвалов. Людям придется заняться этим самостоятельно.
Большая толока по всей Латвии состоится 26 апреля. Организаторы призывают присоединяться всех жителей страны.