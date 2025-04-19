Мой подвал - моя крепость? МВД нашло чем занять латвийцев во время Большой толоки

Сейчас, когда безопасность становится постоянным приоритетом, подвалы приобретают новую роль - они могут стать убежищами третьей категории, которые помогут защитить от взрывной волны, обломков и других опасностей. Министр внутренних дел Рихард Козловскис неоднократно заявлял, что создание и приспособление убежищ - одна из важнейших задач этого года в области гражданской обороны.