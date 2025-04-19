Уровень тревоги латвийцев из-за войны в Украине остается высоким

Не склоняясь выраженно ни в позитив, ни в негатив, респонденты в целом нейтрально оценивают и работу, и участие в происходящих в Латвии событиях, отмечается в исследовании. Работу удовлетворительной в прошлом году считали 36,3% респондентов, а в исследовании 2023 года - 34,5%. В свою очередь, участие в происходящих в Латвии событиях удовлетворительное оценили 47,4% опрошенных в 2024 году и 43,6% - в 2023 году.