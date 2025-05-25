Дочь Киркорова заявила, что ей неприятна Пугачева, и назвала несчастными ее детей
13злетняя дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория, которая активно ведет соцсети и делится с подписчиками фото и рассказами о жизни в Дубае, где она учится в частном пансионате, внезапно начала "наезжать" на семью Аллы Пугачевой.
В своем TikTok Алла-Виктория Киркорова опубликовала видео с названием "Ты просто женская копия своего папы", после чего на нее посыпалось множество комментариев, в том числе сравнения с детьми Алла Пугачевой и Максима Галкина Лизой и Гарри: "Сравните детей Аллы Борисовны и Киркорова. Небо и земля". На что дочь Киркорова ответила: "А зачем?"
"Дети Пугачевой и Галкина очень красивые и воспитанные. Не знаю, что Мартин из себя представляет, но Алла-Виктория - что-то с чем-то", - гласит другой комментарий, на что девочка с грамматическими ошибками ответила: "Что не так? Я ому не все равно на иноагентов?"
Было и множество других высказываний Аллы-Виктории: "Как я связана с Лизой Галкиной? Мне вообще все равно, как живут иноагенты", - написала Алла-Виктория. Она добавила, что у нее было счастливое детство. "В отличие от них у меня было счастливое детство. Меня никто ничего не заставлял делать. Я выросла прекрасным человеком. Не думаю, что хорошее детство - это стоять возле пианино по несколько часов в день", - заявила 13-летняя девочка.
Кроме того, она не скрывает нелюбви к Алле Борисовне: "Мне неприятен этот человек", - писала Алла-Виктория еще в 2024 году. Когда у нее спросили, а не дочь ли она Пугачевой, она ответила: "Фу, нет".