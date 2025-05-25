Дочь Киркорова заявила, что ей неприятна Пугачева, и назвала несчастными ее детей

Было и множество других высказываний Аллы-Виктории: "Как я связана с Лизой Галкиной? Мне вообще все равно, как живут иноагенты", - написала Алла-Виктория. Она добавила, что у нее было счастливое детство. "В отличие от них у меня было счастливое детство. Меня никто ничего не заставлял делать. Я выросла прекрасным человеком. Не думаю, что хорошее детство - это стоять возле пианино по несколько часов в день", - заявила 13-летняя девочка.