Администрация Трампа: утечка из китайской лаборатории - истинный источник происхождения Covid-19

Существуют сообщения, что исследователи Уханьского института вирусологии заболели с симптомами, напоминающими Covid-19, еще осенью 2019 года — за несколько месяцев до официального выявления вируса. По всем научным стандартам, если бы существовали доказательства природного происхождения, они бы уже появились — но таких данных нет.