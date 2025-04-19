Администрация Трампа: утечка из китайской лаборатории - истинный источник происхождения Covid-19
Белый дом опубликовал обновленную версию сайта о Covid-19, в которой утверждается, что пандемия возникла в результате утечки из китайской лаборатории.
«Чиновники в сфере общественного здравоохранения часто вводили американцев в заблуждение противоречивыми заявлениями, поспешными мерами и отсутствием прозрачности. Особенно важно отметить, что федеральное правительство демонизировало альтернативные методы лечения и игнорировало такие версии, как теория лабораторной утечки, что стало попыткой навязать и контролировать решения американцев в сфере здравоохранения», — говорится в новой версии сайта Белого дома.
Администрация Трампа открыто критикует доктора Энтони Фаучи, заявляя, что он продвигал «предпочтительный нарратив о природном происхождении Covid-19». В противовес этому подчеркивается, что у вируса есть биологические особенности, не встречающиеся в природе.
«Данные показывают, что все случаи Covid-19 произошли от одного заноса вируса в человеческую популяцию. Это отличается от предыдущих пандемий, при которых происходили множественные случаи передачи от животных к человеку», — указано на сайте.
Отмечается, что Ухань является ведущей лабораторией Китая по исследованию атипичной пневмонии, в которой проводились эксперименты по так называемому "усилению функций" (генетической модификации и улучшению организмов) в условиях недостаточной биологической безопасности.
Существуют сообщения, что исследователи Уханьского института вирусологии заболели с симптомами, напоминающими Covid-19, еще осенью 2019 года — за несколько месяцев до официального выявления вируса. По всем научным стандартам, если бы существовали доказательства природного происхождения, они бы уже появились — но таких данных нет.
Как известно, пандемия Covid-19 началась в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань были зафиксированы новые случаи респираторного заболевания. Уже в январе вирус распространился на другие города Китая и за его пределы. В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила Covid-19 пандемией.