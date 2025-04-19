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Сегодня 07:23
Стало известно, что Вашингтон предложил Москве в обмен на перемирие
Предложения США по мирному соглашению между Россией и Украиной, представленные в Париже, предусматривают ослабление санкций против РФ в случае длительного прекращения огня.
Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, в соответствии с предложенными условиями, война замораживается, а оккупированные украинские территории останутся под контролем РФ. Стремление Украины присоединиться к НАТО также не будет обсуждаться.
Один из чиновников сказал, что этот план не будет означать окончательного урегулирования, и что европейские союзники не признают оккупированные территории российскими. Он также уточнил, что его "необходимо дополнительно обсудить с Киевом".
В то же время, отметило агентство, пока Россия контролирует большую территорию Украины, снятие санкций "может оказаться проблематичным для нескольких союзников Киева", ведь отмена ограничений ЕС требует поддержки всех государств-членов.