Рижане в массовом порядке отправились на море. В итоге стоят в пробках
Сегодня в полдень, с улучшением погодных условий, в Риге и ее окрестностях образовались значительные дорожные заторы.
Уже в четверг, в преддверии праздников, Ригу охватили традиционные предпраздничные пробки, когда горожане отправлялись за город на празднование Пасхи. Сегодня же, когда солнце прогрело воздух до +25 градусов, жители также стоят в пробках, направляясь из Риги в сторону моря, в частности, в районе Царникавы.
В пригороде Риги, в конце улицы Бривибас, движение замедлено из-за высокой транспортной нагрузки, свидетельствуют данные онлайн-карты balticmaps.eu. Пробки также зафиксированы на Улманя гатве — от улицы Ояра Вациетиса до улицы Лиепаяс, а также на самой улице Лиепаяс.
Заторы наблюдаются и на улице Бривибас — на участке от Шмерля до Вангажу, а также на улице Малиенас в Югле.
Кроме того, пробки образовались на Таллиннском шоссе, за медицинским центром «Балтэзерс», а также на улицах Катлакална и Лубанас, возле Улброкского кладбища.