Рижане в массовом порядке отправились на море. В итоге стоят в пробках

Уже в четверг, в преддверии праздников, Ригу охватили традиционные предпраздничные пробки, когда горожане отправлялись за город на празднование Пасхи. Сегодня же, когда солнце прогрело воздух до +25 градусов, жители также стоят в пробках, направляясь из Риги в сторону моря, в частности, в районе Царникавы.