У Мелони с Трампом особые отношения.
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У ЕС будет возможность договориться: Мелони обещает привезти Трампа в Рим
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что президент США Дональд Трамп согласился совершить визит в Рим и рассмотрит возможность встречи с представителями Европейского Союза в рамках этой поездки.
Мелони совершила визит в США на фоне тарифного спора между Вашингтоном и Брюсселем. Эта поездка была попыткой способствовать диалогу и воспользоваться хорошими отношениями между двумя лидерами после решения США приостановить большинство пошлин на 90 дней. Находясь в Овальном кабинете, Мелони заявила, что Трамп согласился совершить официальный визит в Рим.
"Я хочу поблагодарить президента Трампа за то, что он принял приглашение совершить официальный визит в Рим в ближайшее время и рассмотрит возможность, во время этого визита, также встретиться с Европой", - сказала Мелони.