Ученый сделал сенсационное заявление: в пирамиде Хеопса обнаружено тайное помещение со святыми христианскими реликвиями

Первоначально он определил место под Великой пирамидой, сопоставив три авраамические религии: иудаизм, христианство и ислам. Затем он сравнил подсказки из их священных книг с древними писаниями на глиняных табличках Месопотамии. Он пришел к выводу, что различные места, упомянутые в писаниях: "гора Синай", "гора Израиля", "гора Елеонская", "гора Сион" и "гора света" в Коране, на самом деле относятся к Великой пирамиде.