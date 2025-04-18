Уже скоро: власти США назвали сроки начала перемирия в Украине

Как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, переговоры в Париже, с участием президента Франции Эммануэля Макрона и спецпредставителя США Стива Виткоффа, а также украинских чиновников, были сосредоточены в основном на том, как быстрее перейти к прекращению огня и прочному миру в Украине.