Уже скоро: власти США назвали сроки начала перемирия в Украине
Представители США на встрече в Париже заявили, что они хотят достичь полного прекращения огня в войне Украины с Россией в течение ближайших нескольких недель.
Как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, переговоры в Париже, с участием президента Франции Эммануэля Макрона и спецпредставителя США Стива Виткоффа, а также украинских чиновников, были сосредоточены в основном на том, как быстрее перейти к прекращению огня и прочному миру в Украине.
"Американские чиновники указали, что ожидают значительного прогресса в ближайшее время, и участники встречи в четверг согласились работать в этом направлении", - пишет Bloomberg.
Как отмечает агентство, парижская встреча ознаменовала собой последнюю попытку Европы повлиять на исход переговоров, продемонстрировав, что вместе с Киевом они полностью поддерживают усилия США по прекращению войны и что Россия должна доказать серьезность своих намерений в переговорах о прекращении огня.
"Европейские чиновники также хотели узнать, какие действия рассматривает администрация Трампа, если не получит прогресса от Путина, и они хотели убедить Вашингтон в необходимости ужесточить свою позицию в отношении Москвы, в том числе посредством "масштабного" пакета санкций, о рассмотрении которого Трамп ранее упоминал, отметил один из собеседников издания.