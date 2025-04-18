Выборы в самоуправления уже начались - пока для избирателей за рубежом

Возможность голосовать по почте доступна только избирателям за рубежом. Голосовать может гражданин Латвии, который в день выборов достигнет 18-летнего возраста и у которого по меньшей мере за 90 дней до дня выборов было задекларировано место жительства на административной территории соответствующего самоуправления или имеется там недвижимое имущество.