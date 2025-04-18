"Сегодня у меня день рождения, и я хочу умереть": пьяный мужчина в Старой Риге потерял управление авто

На записях с камер видеонаблюдения видно, как мужчина садится в арендованную машину и из Старой Риги направляется к Каменному мосту. Там он теряет управление, и прохождение поворота оказывается для него слишком сложным. Он врезается в ограждение и далее движется прямо в сторону трамвая. К счастью, несмотря на опьянение, навыки вождения срабатывают, и мужчина избегает столкновения с общественным транспортом. Почти сразу за ним едет патруль полиции самоуправления, который останавливает автомобиль.