"Сегодня у меня день рождения, и я хочу умереть": пьяный мужчина в Старой Риге потерял управление авто
Решение в состоянии опьянения ехать домой на арендованной машине вместо того, чтобы воспользоваться такси, трудно понять. Экономия, возможно, составила всего несколько евро, а вот риск причинить вред себе и окружающим — значительно выше, сообщает "Degpunktā".
На записях с камер видеонаблюдения видно, как мужчина садится в арендованную машину и из Старой Риги направляется к Каменному мосту. Там он теряет управление, и прохождение поворота оказывается для него слишком сложным. Он врезается в ограждение и далее движется прямо в сторону трамвая. К счастью, несмотря на опьянение, навыки вождения срабатывают, и мужчина избегает столкновения с общественным транспортом. Почти сразу за ним едет патруль полиции самоуправления, который останавливает автомобиль.
Мужчина признал, что употреблял алкоголь. Он был относительно спокоен и не сопротивлялся требованиям полиции. «В принципе, сегодня у меня день рождения, и я хочу умереть. Слава богу, что я никого не сбил. Почему у меня с собой нет телефона — не знаю», — сказал водитель.
Проверка показала более 2 промилле алкоголя в крови, и мужчина был доставлен в полицейский участок. В данном случае мужчина не только лишится водительских прав и в рамках уголовного процесса возместит часть или полную стоимость машины, но также получит крупный штраф от компании по аренде автомобилей.