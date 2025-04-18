США прекратят попытки установить мир между Россией и Украиной, если в ближайшие дни не появятся признаки того, что перемирие может быть достигнуто
США прекратят попытки установить мир между Россией и Украиной, если в ближайшие дни не появятся признаки того, что перемирие может быть достигнуто. Это заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Заявление чиновника прозвучало после встречи с представителями ЕС и Украины в Париже, пишет Reuters. По его словам, Дональд Трамп по-прежнему заинтересован в соглашении, но у него много других приоритетов в мире, и он готов двигаться дальше.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что прекращение огня в Украине «на данном этапе нереалистично»: «У нас была попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. Поэтому в этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично», — заявил Василий Небензя.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне ожидают получить от России ответ на свое предложение о прекращении огня в Украине «на этой неделе».
Как ранее писал Axios со ссылкой на источники, США могут ввести новые санкции против России, если та не договорится о перемирии до конца апреля. В конце марта Трамп пригрозил России вторичными пошлинами на всю нефть, которую Москва поставляет другим странам — если Путин не заключит договор о прекращении огня.