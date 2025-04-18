Сын полицейской устроил стрельбу в университете Флориды - есть погибшие
Сын заместительницы шерифа открыл стрельбу в Университете штата Флорида (FSU) в Таллахасси, в результате чего погибли два человека и шестеро получили ранения. Это уже шестая массовая стрельба во Флориде в этом году.
Трагедия произошла в полдень у здания студенческого профсоюза в столице штата Флорида — Таллахасси. После первых выстрелов студентам был разослан экстренный сигнал с призывом «искать укрытие и ждать дальнейших указаний». «Одна из моих однокурсниц получила уведомление на телефон и сразу же сообщила об этом всем в классе», — рассказала студентка Ава Аренадо. Другой студент, Блейк Ленард, вспоминает, что сначала услышал около 12 выстрелов. «Сначала я подумал, что это строители шумят, но когда увидел бегущих людей и услышал еще минимум дюжину выстрелов, сразу побежал сам», — сказал он.
🚨WARNING: SENSITIVE FOOTAGE OF ONE OF THE ACTIVE SHOOTERS AT FSU— Alex Zimmer (@Alexzviii) April 17, 2025
This is crazy!!
Newly obtained video shows a shooter actively firing at students on the Florida State University campus moments after walking away from a victim.
pic.twitter.com/AsHhjlueig
Жертвами стрельбы стали двое мужчин, которые не были студентами университета. Еще шесть человек получили ранения. Подозреваемый был ранен полицией и в настоящее время находится в больнице с серьезными, но не угрожающими жизни травмами.
Стрелком оказался 20-летний студент FSU Финикс Айкнер, студент университета и сын заместительницы шерифа Джессики Айкнер, которая прослужила в полиции 18 лет и неоднократно получала награды как образцовый сотрудник. Молодой человек открыл огонь из ее табельного оружия. Один из студентов, находившихся на кампусе, рассказал, что стрелявший не целился в конкретных людей, а стрелял наугад. «Он повернулся к женщине в пурпурной одежде и выстрелил ей в спину. Она просто шла по тротуару. Он развернулся — и выстрелил», — описывает очевидец. Студент Университета Флориды Рейд Сейболд, знавший стрелявшего, рассказал, что его поведение уже ранее вызывало обеспокоенность среди студентов. «Он часто говорил о вреде мультикультурализма и коммунизма, и о том, как это разрушает Америку».
Стоит отметить, что это уже шестой случай массовой стрельбы во Флориде в этом году, и он вновь вызвал общественные дебаты по поводу контроля над огнестрельным оружием в США. На вопрос о том, следует ли пересмотреть политику в отношении оружия, президент США Дональд Трамп ответил отрицательно, подчеркнув, что он «решительно поддерживает Вторую поправку к Конституции США, гарантирующую право на ношение оружия». «Стреляет не оружие, а люди», — добавил он, назвав инцидент позором.