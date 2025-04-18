Сын полицейской устроил стрельбу в университете Флориды - есть погибшие

Стрелком оказался 20-летний студент FSU Финикс Айкнер, студент университета и сын заместительницы шерифа Джессики Айкнер, которая прослужила в полиции 18 лет и неоднократно получала награды как образцовый сотрудник. Молодой человек открыл огонь из ее табельного оружия. Один из студентов, находившихся на кампусе, рассказал, что стрелявший не целился в конкретных людей, а стрелял наугад. «Он повернулся к женщине в пурпурной одежде и выстрелил ей в спину. Она просто шла по тротуару. Он развернулся — и выстрелил», — описывает очевидец. Студент Университета Флориды Рейд Сейболд, знавший стрелявшего, рассказал, что его поведение уже ранее вызывало обеспокоенность среди студентов. «Он часто говорил о вреде мультикультурализма и коммунизма, и о том, как это разрушает Америку».