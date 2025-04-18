Трамп заявил о скором заключении сделки о полезных ископаемых с Украиной

На той же встрече Трамп сказал, что "не возлагает" ответственность за войну в Украине на ее президента Владимира Зеленского - хотя ранее президент США говорил об обратном. Теперь же Дональд Трамп заявил, что "не в восторге от того, что эта война началась", и потому "недоволен" как Зеленским, так и "кем-либо, кто к этому причастен".