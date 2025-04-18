Трамп заявил о скором заключении сделки о полезных ископаемых с Украиной
Украина и США подписали меморандум, который "свидетельствует о намерении финализировать и заключить соглашение" по редкоземельным металлам и другим полезным ископаемым. Об этом написала в Facebook министр экономики Украины Юлия Свириденко.
"Готовим создание Фонда инвестиций в восстановление Украины. Соответствующее соглашение будет открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов - именно с такой целью команды работают над документом", - отметила министр. Свириденко добавила, что впереди - финализация текста соглашения, его подписание и ратификация парламентами Украины и США.
Как сообщает DW, президент США заявил, что соглашение о недрах с Украиной может быть подписано "скоро, возможно, уже в следующий четверг", то есть 24 апреля. "Сделка есть", - сказал Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Белом доме.
Присутствовавший там министр финансов США Скотт Бессент уточнил, что детали сделки с Украиной по недрам еще обсуждаются, и назвал возможной датой ее подписания 26 апреля, передает агентство AFP.
На той же встрече Трамп сказал, что "не возлагает" ответственность за войну в Украине на ее президента Владимира Зеленского - хотя ранее президент США говорил об обратном. Теперь же Дональд Трамп заявил, что "не в восторге от того, что эта война началась", и потому "недоволен" как Зеленским, так и "кем-либо, кто к этому причастен".