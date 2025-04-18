ВИДЕО: Какая красота! Невероятно прекрасное цветение сакуры в Риге, снятое дроном

Аллея сакур в парке Узварас была создана в 2012 году благодаря поддержке посольства Японии – тогда было высажено 114 деревьев. Со временем коллекцию дополнили новыми сортами, сделав период цветения еще более красочным. Весной парк становится популярным местом как для рижан, так и для туристов – каждый стремится запечатлеть нежную красоту розовых цветов на фото.