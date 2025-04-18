В Латвии
Вчера 15:14
ВИДЕО: Какая красота! Невероятно прекрасное цветение сакуры в Риге, снятое дроном
В парке Узварас в Риге этой весной сакуры зацвели раньше обычного. Теплые погодные условия способствовали особенно раннему цветению – прекрасные деревья начали радовать горожан и гостей города еще до Пасхи.
Как и в Японии, цветение сакуры в Латвии стало символом прихода весны. На японских островах, где климат различается в зависимости от региона, сакуры цветут в разное время – например, в Токио пик цветения обычно приходится на конец марта или начало апреля.
Аллея сакур в парке Узварас была создана в 2012 году благодаря поддержке посольства Японии – тогда было высажено 114 деревьев. Со временем коллекцию дополнили новыми сортами, сделав период цветения еще более красочным. Весной парк становится популярным местом как для рижан, так и для туристов – каждый стремится запечатлеть нежную красоту розовых цветов на фото.
Цветение сакуры в парке Узварас (17.04.2025)
В столице Латвии в Парке Узварас расцвели великолепные сакуры.