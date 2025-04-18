В Риге будет ярко светить солнце, лишь временами его частично закроют облака.
В Латвии
Вчера 09:44
Сегодня в Латвии будет по-летнему тепло - воздух прогреется до +28 градусов
Сегодня ожидается характерная для лета погода, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Днем солнце будет чередоваться с облаками, осадков не ожидается. Продолжит дуть слабый ветер. Будет по-летнему тепло, так как воздух прогреется до +23…+28 градусов, только в Курземе на побережье залива, как обычно, сохранится более прохладная температура - от +14 до +19 градусов. Следует учитывать, что УФ-индекс к середине дня достигнет среднего уровня, поэтому сегодня следует соблюдать осторожность и не находиться длительное время под прямыми солнечными лучами.
В Риге будет ярко светить солнце, лишь временами частично скрываясь за облаками. Осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер. Воздух прогреется до +26…+28 градусов.